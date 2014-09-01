调查：美国基金经理青睐北美股票 下调欧洲股票配比

路透8月29日 - 路透调查显示，美国基金经理8月建议持有的美国和加拿大股票规模达到至少三年最高，但他们建议的总体股票配比与7月持平。

美国7月就业市场表现稳健，加之经济反弹，推动当月美国股市再次上扬。标普500指数本周收盘首次升逾2,000点，美元指数跃升至82.5，为一年多以来最高。

但预期中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)首次升息时间仍是在明年第二季，因而基金经理认为，一段时间之内股市还是会保持涨势。

美联储主席叶伦上周在杰克森霍尔发表讲话时暗示，她仍不急于加息，因为就业市场还没有从金融危机中彻底恢复元气。

针对12家基金经理机构的调查显示，他们的模型投资组合在配置上没有变化。股票持仓比例仍为56.1%，现金配比处于六年高点，占4.9%。

但一些基金经理表示，乌克兰冲突已在调查结果中有所反映。乌克兰危机已引发西方与俄罗斯之间的一系列制裁和反制裁措施。

Ameriprise Financial资深投资策略师David Joy表示，“我猜测，一些正面影响盖过了忧虑。我们都知道令人担忧的因素是什么：地缘政治风险、估值较高以及量化宽松(QE)的结束。”

过去三个月，基金经理将欧洲股票的建议配比调低了两个百分点，从5月的15.3%下调至8月的13.3%，原因是通缩威胁推升了公债需求。

有关欧洲央行将放宽货币政策的预期，已带动基金经理增加了欧洲债券建议配比。德国10年期公债收益率8月跌破1%。

在8月27-28日进行的一项快速路透调查中，分析师认为欧洲央行推出量化宽松计划购买ABS的可能性为75%。39位受访者中只有五位认为可能性不到50%。

对全球固定收益资产的投资组合中，以减少投资级债券为代价，基金经理的8月公债配比从40.6%升至41.4%。

股票配比的其他较小变动包括连续第五个月减持日本以外亚洲股票，其中包括俄罗斯股票。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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