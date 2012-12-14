调查：美国股市料在2013年接近纪录高位

* 标准普尔500指数2013年底料升至1,550点

* 道琼工业指数到2013年底时料累计上涨6.8%

路透纽约12月13日 - 据一项路透调查,标准普尔500指数.SPX到2013年底时或将距2007年触及的盘中纪录高位仅一步之遥,受助于全球经济前景改善和美国"财政悬崖"不确定性消除.

对美国股市来说,最主要的宽慰将是财政悬崖问题的解决.若不能加以解决,规模近6,000亿美元的增税和减支可能会将美国经济拉入新的衰退.

路透最新调查的47位股票分析师的预估中值显示,2013年底时标准普尔500指数将达到1,550点,仅稍低于2007年10月11日的盘中纪录高位1,576.09点.

到2013年中,标普500指数料升至1,500点,较周三收盘价1428.48点有大约5%的升幅.

道琼工业指数.DJI2013年底时料升至14,150点,或将自2007年以来首次升破14,000点.到2013年中,道琼工业指数料升至13,631点,相较于周三收盘价13,245.45点上涨近3%.

BofA Merrill Lynch Global Research首席投资策略师Michael Hartnett说:"去年这个时候,全球经济增长面临下行风险,因欧债危机、中国硬着陆担忧以及美国'财政悬崖'影响了经济前景".

"展望2013年,我们预计财政政策问题的解决,央行实施又一年的宽松政策,以及公司获利的改善,将使得宏观经济和市场面临上行的机遇."

美银美林预计标普500指数到2013年底时将触及1,600点.

标普500指数已扳回了美国大选后所录得的全部跌幅.一部分涨幅反映出了市场对于民主、共和两党将至少能够暂时避免财政悬崖的信心.

尽管这一问题会得以解决,但许多投资者认为,2013年上半年仍有许多工作要做.税率几乎肯定要上调,相较于消费者,企业对于财政不确定性最终能得以避免的乐观情绪要低一些.

Dearborn Partners董事总经理Paul Nolte说:"上半年我们较难获得回报,差不多相当于往前走一步前先退一步,因经济增长会在下半年前后加快."他预计2013年底时标普500指数在1,600点.

"市场波动会很大,哪怕是在'财政悬崖'得到解决之后."

一些分析师的态度则更为谨慎.以往华盛顿曾数次将市场带入危险境地,比如2011年的债务上限僵局,以及2008年最初未能通过救助银行的法案而使股市重挫.如果此次国会将部分问题拖至2013年,那么可能会让投资者感到不安.

瑞银策略师Jonathan Golub说:"尽管不是我们的基本预测,但我们认为,如果美国政策制定者能够达成一个'重大妥协',能够令人信服地解决长期税收、支出等问题,那么股市可能会明显上涨."他认为2013年底标普500指数仅为1,425点.

"不幸的是,我们的感觉是,最重要的结构性问题将拖延到以后,从而给经济和公司获利的长期方向带来很大的不确定性."

截至周三收盘,标普500指数年内累计上涨近14%,道琼工业指数上涨逾8%,Nasdaq综合股价指数.IXIC涨幅接近16%.(完)

(编译 王洋; 审校 丁琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。