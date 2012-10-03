调查：财政悬崖忧虑料将妨碍美国就业岗位快速增长

9月6日拍到的在纽约找工作的人们。 REUTERS/Brendan McDermid

* 9月非农就业岗位料增加11.3万个

* 失业率可能小幅上升至8.2%

* 平均时薪料微增0.2%

* 报告将突显美联储对就业市场疲弱的担忧

路透华盛顿10月2日电---美国9月新增就业人数可能仅微幅增长,因企业依然谨慎,担忧政府预算急剧紧缩可能对明年初的经济复苏造成重创.

路透对分析师的调查显示,9月新增非农就业岗位料为11.3万个,高於8月的增加9.6万个,失业率料将略微上升0.1个百分点,至8.2%.

美国劳工部将於周五1230 GMT公布的非农就业报告,对总统奥巴马而言将是一个令人烦恼的消息,因距离总统大选只有一个多月的时间,尽管他的支持率略微领先共和党总统候选人罗姆尼.

"企业开始越来越聚焦于财政悬崖,"Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet说."在美国财政状况更明朗之前,的确很难找出将会刺激就业更强劲增长的因素."

分析师们认为,雇聘活动的增速可能无法足以同时吸纳新进和重返职场的求职者,後者可能导致劳动市场人力膨胀,从而推高了失业率.劳动人口在前两个月是萎缩的.

劳动力参与率料将上升,脱离8月份触及的31年低位63.5%.

出於对美国国会或难以避免自动增税和政府减支的担忧,企业正严格控制扩张计划,雇佣活动迟缓或将为此又添佐证.

"如果雇主对其业务未来方向高度不确定,以至于不愿对投资作出承诺,那麽他们将不大可能急於增加固定职位,"法国巴黎银行驻纽约的首席北美分析师Julia Coronado说.

就业市场持续低迷促使美国联邦储备委员会(美联储,FED)上月宣布宽松计划,将每月购买400亿美元抵押贷款支持证券,直至就业形势持续好转.

分析师表示,9月非农就业报告或将证明美联储立场正确.美联储上月还承诺维持近零利率直至2015年中期.

今年伊始就业增长强劲,但3月开始突然减速.截至8月的六个月,每月平均新增就业岗位约96,670个,远低於维持失业率稳定所需的12.5万个.

美国经济目前的就业岗位仍比2007-09年衰退开始时少大约470万个,失业率高於8%已经超过三年,这是大萧条以来的首次.

尽管如此,消费者信心一直保持相对良好,这似乎有助於奥巴马.周五公布的路透/Ipsos调查显示,奥巴马的支持率为47%,领先于罗姆尼的42%.

**雇聘活动高度集中**

9月的就业形势料与8月极其相似.8月民间部门就业分散指数从年初的70.3%降至50.2%.该指数衡量的是当月就业岗位增加的产业在整体产业中的比重.

"雇聘活动已经变得更为集中,如果我们依赖一个或两个产业提供就业支持,一旦发生什麽差错,就极易受到冲击,"Sweet说.

制造业就业岗位9月料持平,8月减少1.5万个,为近一年来首次下降.制造业分散指数8月大幅下降,表明就业增加的范围已经缩窄.

通常被视为固定岗位雇聘前兆的临时岗位在8月下降後料出现改善,8月为3月以来首次下降.

建筑业雇佣活动难有起色,尽管今年新屋开工有所加速,但建筑业仍然受抑.

政府部门就业岗位9月料减少1.7万个,8月为减少7,000个.这将是公共部门就业岗位连续第七个月下降.

由於整体就业增长步伐迟缓,平均时薪9月料增长0.2%,8月为持平.(完)

--编译 肖群英/王兴亚;审校 李婷仪/孙茉莉

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