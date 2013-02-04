调查: 华尔街分析师认为美国政府将会在3月削减支出

路透纽约2月1日 - 周五进行的一项路透调查结果显示,华尔街许多顶级金融机构的经济分析师预计,政府将会在3月1日最后期限之前完成协议,完全避免出现联邦支出自动削减的情况.

调查中13家一级交易商中有11家的经济分析师表示,预计从3月1日开始会出现某种形式的节支.

年初为结束"财政悬崖"僵局而达成的协议将全面削减支出推迟了两个月.如果国会不能就预算问题达成协议,减支就将发生.

但是,即便共和党和民主党无法在截止日期前找到可作为替代的支出削减方案,财政危机也不大可能就此立即爆发,因为那些均衡削减军用和民用项目开支的举措将会以逐步的方式铺开.

"看来某种紧缩举措即将实施.也许不一定是那份定于3月1日生效的计划,但看起来未来九年里每年都会有一定的紧缩举措,"瑞银证券经济分析师Kevin Cummins说.

这项路透调查中15家初级交易商有八家认为,美联储在2013年将结束目前的公债购买刺激政策,六家认为该计划将在2014年结束,另有一家认为会在2015年.

1月4日进行的一项类似调查中,16家一级交易商中有九家认为,美联储当前每月450亿美元的买债计划料在2013年结束.

15家初级交易商的预估中值认为,美联储最终会购买总计6,000亿美元的公债.

1月4日调查时的预估中值为5,400亿美元.但最新调查的规模增加,或许不是反映预期的改变,因为两次调查的受访者不尽相同.

除购买美国公债以外,美联储每月正在买进400亿美元抵押贷款支持证券,致力于提振经济.

共有10家初级交易商表示,美国失业率在2015年料降至6.5%,五家交易商称2014年失业率可能降至这个水准.

在1月4日的调查中,16家初级交易商中有九家称,失业率在2015年将降至6.5%,六家预计在2014年降至这个水准,一家预计是在2016年.

美联储在本周的政策会议结束后重申,至少只要失业率仍在6.5%上方,且通胀率在未来1-2年间不超过2.5%,其就会维持利率在当前水准0-0.25%.

本次调查是在周五进行,此前美国政府公布,1月失业率从12月的7.8%升至7.9%.

调查访问了21家初级交易商,但并未获得全数回覆.

瑞士信贷分析师Dana Saporta称,"若想如某些FOMC成员12月时所提的想法那样,远在2013年底前停止资产购买,就业市场表现可能需要比我们迄今看到的情况更加强劲."

她表示,"但劳动力市场持续改善,即便是改善迟滞,也可能鼓舞美联储削减每月850亿美元的资产购买规模.我们预计年中左右这个规模可能降至每月600亿美元."(完)

(编译 郑茵/王翔琼; 审校 李婷仪/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。