路透调查：欧洲股市年底料上涨多达8% 因有货币政策撑腰

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
* STOXX 600指数年底料收在365点--路透调查
* 欧洲央行政策提供支撑，然中国疑虑犹存
路透伦敦4月1日 - 路透调查结果显示，2016年底前欧洲股市料将上涨8%，因欧洲央行货币政策提供支撑，且区域经济前景改善料有助于提振风险偏高资产。
本次针对超过20位交易员、策略师及基金经理人的调查结果显示，平均预估泛欧洲STOXX Europe 600指数到年底将报在365点。该指数周四收盘报337.54点。
自2月触及15个月低点以来，该指数已涨约10%，受助于资源相关个股股价回升，以及欧洲央行政策。
“目前为止，客户对于这波涨势的参与度仍偏低，因气氛仍相当审慎。但我们仍整体上看好欧股，”法国巴黎银行全球股票衍生品策略主管Edmund Shing表示。
“估值仍具魅力，特别是股息收益优于其他资产类别，欧洲经济动能意外强劲，而欧洲央行行动应会支撑风险资产。”
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料将在今年底升至3,213点，德国DAX指数.GDAXI则料将在12月底时升至10,500点，与周四收盘价相较，涨幅分别为7%及5%。
到年底，法国CAC 40指数.FCHI将收高5%至4,600点；意大利FTSE MIB指数.FTMIB也将上涨6%至19,250点；西班牙IBEX指数.IBEX料扬升9%至9,500点。
交易员和基金经理表示，美国进一步升息以及商品价格震荡的忧虑挥之不去，可能会抑制股市涨幅，但市场料将在今年下半年积聚动能。
“我们预计股市将持续动荡，尤其是在夏季。不过，基本面好转以及美联储稳步收紧政策应该有助于年底前稳定形势，”IG的分析师Chris Beauchamp说。
在大型银行给出的预估中，巴克莱预计STOXX Europe 600指数到2016年底将升至370点，花旗集团预计为380点，瑞银集团(UBS)预计将升至400点。
一些分析师表示，对中国经济成长的持续担忧可能导致今年股市再度震荡。
“我们建议在今年上半年减少股票曝险部位，做好震荡加剧和资产价格修正的准备，而这将带来低位买入的机会，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring说。(完)
(编译 张明钧/汪红英；审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。