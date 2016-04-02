路透调查：欧洲股市年底料上涨多达8% 因有货币政策撑腰

* STOXX 600指数年底料收在365点--路透调查

* 欧洲央行政策提供支撑，然中国疑虑犹存

路透伦敦4月1日 - 路透调查结果显示，2016年底前欧洲股市料将上涨8%，因欧洲央行货币政策提供支撑，且区域经济前景改善料有助于提振风险偏高资产。

本次针对超过20位交易员、策略师及基金经理人的调查结果显示，平均预估泛欧洲STOXX Europe 600指数到年底将报在365点。该指数周四收盘报337.54点。

自2月触及15个月低点以来，该指数已涨约10%，受助于资源相关个股股价回升，以及欧洲央行政策。

“目前为止，客户对于这波涨势的参与度仍偏低，因气氛仍相当审慎。但我们仍整体上看好欧股，”法国巴黎银行全球股票衍生品策略主管Edmund Shing表示。

“估值仍具魅力，特别是股息收益优于其他资产类别，欧洲经济动能意外强劲，而欧洲央行行动应会支撑风险资产。”

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E料将在今年底升至3,213点，德国DAX指数.GDAXI则料将在12月底时升至10,500点，与周四收盘价相较，涨幅分别为7%及5%。

到年底，法国CAC 40指数.FCHI将收高5%至4,600点；意大利FTSE MIB指数.FTMIB也将上涨6%至19,250点；西班牙IBEX指数.IBEX料扬升9%至9,500点。

交易员和基金经理表示，美国进一步升息以及商品价格震荡的忧虑挥之不去，可能会抑制股市涨幅，但市场料将在今年下半年积聚动能。

“我们预计股市将持续动荡，尤其是在夏季。不过，基本面好转以及美联储稳步收紧政策应该有助于年底前稳定形势，”IG的分析师Chris Beauchamp说。

在大型银行给出的预估中，巴克莱预计STOXX Europe 600指数到2016年底将升至370点，花旗集团预计为380点，瑞银集团(UBS)预计将升至400点。

一些分析师表示，对中国经济成长的持续担忧可能导致今年股市再度震荡。

“我们建议在今年上半年减少股票曝险部位，做好震荡加剧和资产价格修正的准备，而这将带来低位买入的机会，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring说。(完)