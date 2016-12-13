香港很有可能在2025年前成为亚洲主要跨境基金注册地--调查

路透香港12月13日 - 金融专业服务机构--Brown Brothers Harriman周二发表最新调查显示，三分之二以上的受访者认为香港很有可能在2025年之前成为亚洲最主要的跨境基金注册地，击败其主要竞争对手新加坡。

该项调查于2016年10月进行，访问对象为52个环球资产管理人。80%受访者认为，香港届2025年成为亚洲主要跨境基金注册地的机率达中至高度；此外，50%受访者认为香港本地的基金市场资产总值将会在2025年翻倍。

调查又显示，55%受访者认为，引入开放式基金公司（OFC）对于香港能否成为基金“住所”十分重要。63%的受访者估计本地基金产品将会在亚洲取代UCITS产品。

调查指出，进入大陆市场及扩张与其他亚洲住所的连结被称为两个对香港发展成跨境住所的驱动因素。尽管68%的受访者表示大中华区对于他们公司的全球策略是很重要或者极度重要的，他们的资产管理规模只有较小的一部分来自大中华地区。（完）