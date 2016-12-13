香港很有可能在2025年前成为亚洲主要跨境基金注册地--调查

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港12月13日 - 金融专业服务机构--Brown Brothers Harriman周二发表最新调查显示，三分之二以上的受访者认为香港很有可能在2025年之前成为亚洲最主要的跨境基金注册地，击败其主要竞争对手新加坡。
该项调查于2016年10月进行，访问对象为52个环球资产管理人。80%受访者认为，香港届2025年成为亚洲主要跨境基金注册地的机率达中至高度；此外，50%受访者认为香港本地的基金市场资产总值将会在2025年翻倍。
调查又显示，55%受访者认为，引入开放式基金公司（OFC）对于香港能否成为基金“住所”十分重要。63%的受访者估计本地基金产品将会在亚洲取代UCITS产品。
调查指出，进入大陆市场及扩张与其他亚洲住所的连结被称为两个对香港发展成跨境住所的驱动因素。尽管68%的受访者表示大中华区对于他们公司的全球策略是很重要或者极度重要的，他们的资产管理规模只有较小的一部分来自大中华地区。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。