万达商业股份暂停买卖 将就退市议案进行表决

路透香港8月15日 - 大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周一暂停股份买卖，因公司今天将举行临时股东大会，就退市议案进行表决。

万达商业的私有化计划，早前已获中国人寿(2628.HK)(601628.SS)及科威特投资局等基础投资者表态支持，将在临时股东大会上投赞成票。

万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。万达商业将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。（完）