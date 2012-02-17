美国前副总统戈尔抨击“不可持续”资本主义

路透伦敦2月16日电（记者 Sinead Cruise）---美国前副总统阿尔·戈尔（Al Gore）想停止发布季度收益指南的错误做法，探索发行忠诚驱动型证券，作为修正资本主义的举措。他称，资本主义已促使全球许多大型经济体，成为不负责任短期投资的温床。

戈尔与世代投资管理公司（Generation Investment Management）高级合伙人布拉德（David Blood）勾画出“可持续资本主义”蓝图，戈尔希望能被金融业采纳，以维持经济持续增长。

戈尔称：“我们认为，资本主义在组织经济活动方面，从根本上优於其它体制，但它如今推行的一些方式，显然没有充分考虑到对人类、社会和地球的影响。”

周四发布该蓝图前，布拉德在吹风会上称，资本主义遭短期主义和对即时投资回报的痴迷所侵蚀，这导致市场波动加剧，贫富差距扩大，转移了对气候危机加剧的注意。

布拉德曾任高盛资产管理首席执行官，他提出五项关键的行动，希望藉此重新讨论如何清理资本主义，促使公司、投资者、股东关注长期可持续利益。

这些行动包括公司停止发布季度收益指南。布拉德与戈尔称，季度收益指南使公司高管和投资者根据短期因素做决定，而放弃长期目标。

他们还称，应鼓励公司财报中整合环境、社会和治理政策，这样，投资者能清晰了解後几项表现如何影响收益。

布拉德称：“恕我直言，这是对打击商业中短期行为的直接呼吁。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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