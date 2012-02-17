美国前副总统戈尔抨击“不可持续”资本主义

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透伦敦2月16日电（记者 Sinead Cruise）---美国前副总统阿尔·戈尔（Al Gore）想停止发布季度收益指南的错误做法，探索发行忠诚驱动型证券，作为修正资本主义的举措。他称，资本主义已促使全球许多大型经济体，成为不负责任短期投资的温床。
戈尔与世代投资管理公司（Generation Investment Management）高级合伙人布拉德（David Blood）勾画出“可持续资本主义”蓝图，戈尔希望能被金融业采纳，以维持经济持续增长。
戈尔称：“我们认为，资本主义在组织经济活动方面，从根本上优於其它体制，但它如今推行的一些方式，显然没有充分考虑到对人类、社会和地球的影响。”
周四发布该蓝图前，布拉德在吹风会上称，资本主义遭短期主义和对即时投资回报的痴迷所侵蚀，这导致市场波动加剧，贫富差距扩大，转移了对气候危机加剧的注意。
布拉德曾任高盛资产管理首席执行官，他提出五项关键的行动，希望藉此重新讨论如何清理资本主义，促使公司、投资者、股东关注长期可持续利益。
这些行动包括公司停止发布季度收益指南。布拉德与戈尔称，季度收益指南使公司高管和投资者根据短期因素做决定，而放弃长期目标。
他们还称，应鼓励公司财报中整合环境、社会和治理政策，这样，投资者能清晰了解後几项表现如何影响收益。
布拉德称：“恕我直言，这是对打击商业中短期行为的直接呼吁。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。