苏州发布稳定楼市新政 备案预售价格年内不得超12%

路透北京3月18日 - 中国房价上涨过快的热点城市正出手稳定当地市场。苏州市最新发布新政，加强土地供应管理，完善商品房预售管理，并提出备案预售房价一年内不宜超过12%。

苏州市政府信息公开网站周五刊登《市政府关于进一步促进苏州市房地产市场稳定健康发展的意见》，还提出加强房地产税收监管、全面清查金融违法行为等十项措施。

意见称，要强化商品房价格管理，在对外销售时，同批次房源应当一次全部公示销售价格，实际销售价格不得高于申报价格，申报价格3个月内不宜调高，6个月内调高幅度不宜超过6%，12个月内不宜超过12%，同一批次房屋间价格不得调剂使用。

同一批次不同类型房屋价格可以区别定价。下一批次备案预售价格不宜高于上一批次同类型房屋成交均价的6%。

要强化土地供应和房地产市场联动机制，进一步加大普通住宅用地供应，严格控制非住宅用地供应。“目前，针对市区商品住宅去化期较短的情况，要适时调整供地计划，加快土地供应，稳定市场预期。”

预售管理方面，市区（不含吴江区）30,000平方米以上商品住宅项目分期开发的，每期申请预售面积不宜低于30,000平方米（尾盘除外），30,000平方米以下商品住房项目宜一次性办理商品住宅预售许可。项目取得预售许可证后，预售房源应在10日内一次性全部对外公开市场销售。

金融监管部门要对本地区的P2P、小贷公司以及涉及众筹买房、首付贷或其他涉及高杠杆房贷情况进行全面摸底排查，梳理相关企业名单、数量、产品模式；查处银行机构资金变相流入首付房贷情况，限制商业银行间利率竞争及与房产中介违规合作行为，加强贷款人资格审查，清理首付贷等场外加杠杆模式，切实防范金融风险，遏制房地产市场投机行为。

此外，还要重点对定价明显超过周边房价水平的房地产开发项目，强化土地增值税等税种的征管和稽查。

中国指数研究院百城房价指数显示，苏州2月新建住宅价格指数环比上涨5.56%，在百城中涨幅高居次席。

中国住房和城乡建设部部长陈政高两会时期称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。 （完）