综述：苏州和天津跨境人民币试点并蒂花开 个人直投成亮点

图为南京一家银行的职员在清点人民币。 REUTERS/Stringer

记者 赵红梅

路透香港7月11日 - 中国苏州工业园、天津生态城近期并蒂联姻星城，均被中国央行授权与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，这不但会给正在加速的新加坡离岸人民币中心打针“催化剂”，亦会在资本项目下的可自由兑换上做出重要的前置试验。

中国央行近期先后批准苏州工业园及天津生态城与新加坡开展四项跨境人民币创新试点，包括跨境人民贷款业务、股权投资基金人民币对外投资业务、区内企业发行人民币债券、个人经常项下跨跨境人民币结算、个人对外直接投资跨境人民币业务等。

这其中，国内很少涉及的个人经常项下跨境人民币业务和对外直接投资业务成了焦点，不少内容颇具亮点和超出预期。

“我们新加坡与天津分行在第一时间成立联合团队，已于周三向天津生态城投资开发有限公司发放了首笔5,000万元跨境人民币贷款。”一位建行(601939.SS)新加坡分行人士称，目前该行还着手为生态城内企业在新加坡发行人民币债券做相应安排。

目前中国建行、中行(601988.SS)等数家中外资银行已分别向苏州工业园区和天津生态城内注册企业发放了"试水"的中新跨境人民币贷款，这标志着人民币跨境流动渠道进一步拓展。

新加坡华侨银行经济分析师谢栋铭认为，苏州、天津园区与新加坡跨境人民币创新，对于推动人民币国际化，甚至对资本项目下的可自由兑换均是一个重要的前置试验。

“从新加坡角度看，新举措清楚表明，在过去两年人民币业务快速增长的新加坡作为离岸人民币中心的地位已被中国政府认可，继中国香港与前海、台湾与昆山，新加坡成为第三个与国内试验区对接的跨境人民币地区。”他称。

新加坡金融管理局（MAS）7月1日起亦向新加坡当地金融机构启动50亿元人民币隔夜拆借机制，以增强其离岸人民币中心地位。

新加坡星展银行经济师周洪礼近期发布报告称，新加坡的人民币离岸市场正处在加速发展状态，作为通往东南亚的平台，新加坡扮演着扩大中国与东盟间人民币贸易的角色，新加坡也为中国政府提供了一个促进“第三方”人民币使用的平台，而此类平台对任何国际货币都极为重要。

去年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议，中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。其他项目还包括指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动、推动中国企业直接上市。[nL3S0IC24R]

**个人跨境投资试点扩围**

苏州工业园与天津生态城此次试点中均包括个人经常项下的跨境人民币结算业务、个人对外直接投资跨境人民币业务，即区内个人可以人民币进行包括新设、并购、参股等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益在内的对外直接投资业务。

“令人兴奋的是，合格的个人将被允许以人民币海外直接投资(ODI)试点，苏州园区和天津生态城应该是全国率先开始这项试验。”谢栋铭称，创新试点还包括股权投资基金人民币对外投资，这都可能会为中国其他地区树立资本帐户自由化的榜样。

跨境人民币业务自2009年7月试点以来，业务范围不断拓展，涵盖了经常项目和资本项目各个领域，但应用主体仍局限于机构法人。中国在个人跨境人民币投资政策上一直谨小慎微，个人经常项下的跨境人民币结算试点已多地启动，但个人直接投资属国际收支平衡表中的“资本项目”，试点仍属于姗姗来迟，多地试点启动冲关无果。

按国家外管局规定，中国居民每人每年换汇额度最多5万美元，且个人不允许境外直接投资。目前，中国实行的是合格境内机构投资者（QDII）制度，境内个人只可以通过银行、基金等合格境内机构进行金融、证券等全球资产配置。

目前央行在推进个人跨境人民币结算业务方面较明显的举措为，去年其上海总部关于支持上海自贸区扩大人民币跨境使用的通知，今年6月中发布十一条支持外贸稳定增长的指导意见提出，银行业金融机构可为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务。

这意味着，在如义乌、昆山、广西东兴、云南沿边等局部试点的个人跨境贸易人民币结算业务有望进一步扩大试点区域，甚至在全国范围内展开。

而在个人对外直接投资跨境人民币业务上，政策一直是“只闻楼梯响”，早在2011年，温州市就发布了该市个人境外直接投资试点方案，尽管方案没包括跨境证券等金融投资行为，但即使如此，此方案仍处于“暂停”，直至今日，第一单跨境的“个人直投”迄今不见出笼。

而央行去年底放宽了上海自贸区内双向跨境投资限制，允许自贸区内就业的个人可开展包括证券投资在内的各类境外投资，虽给外界留下了巨大的想象空间，但目前仍是等具体实施细则出台。

故在本次苏州工业园和天津生态城获批的四项试点细则中，个人对外直接投资业务成了焦点。

中国央行天津分行跨境人民币业务办公室主任张立军在本周新闻会上称，凡18周岁以上、拥有生态城户籍并具完全民事行为能力的境内自然人，都可以办理经常项目的跨境人民币结算业务，亦可使用本人的自用金融资产对外直接投资或通过多种方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益。

他亦表示，居民也可以通过中方银行对境内房屋等资产抵押评估，然后直接到新加坡银行办理贷款业务。

路透从苏州园区和天津生态城相关银行和监管层了解到，目前在个人对外直接投资试点上还在准备，还未有“第一单”出笼，但这些区域试点已如星点般散布，料未来会对人民币资本项下开放和跨境人民币流动上起到“燎原”之势。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 58753.9 168

2. 渣打 41167.7 127

3. 星展 18243.9 49

4. 法巴 15288.5 48

5. 中国银行 12826.2 25

**本周市场动态**

--根据汤森路透Creditviews，印度主要交通基建及融资公司--IL&FS Transportation Networks(ILFT.NS)三年期点心债以8.00%定价，较询价利率低37.5基点。

--台湾金融监管单位将提高大陆银行来台发行宝岛债额度，一位了解决策的人士周四表示，会依照人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿元计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿元。

--台湾钢铁厂--烨辉(2023.TW)海外子公司Golden Developments Holdings将发行台湾首档双挂牌人民币计价宝岛/狮城债，三年期已以5%定价，发行总额为3亿元人民币。

--按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)巴黎分行的两年及五年人民币债券于周二晚间定价，票息分别为3.35%及3.85%，位于最终指导利率区间低档。

--中国央行已批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，包括跨境人民币贷款等。央行上个月才批准了苏州工业园区的跨境人民币创新业务试点。（完）

(审校 张喜良)

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