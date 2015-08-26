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中国财经 | 2015年 8月 26日 星期三 12:23 BJT

铃木汽车社长称将有必要调整中国组装厂的产能

路透东京8月26日 - 铃木汽车 (7269.T)社长铃木俊宏周三说，该公司将有必要调整在中国的产能，因目前其中国产能约为当地销量的两倍。

铃木汽车在中国有两座组装厂，年产能50万辆，其中一个组装厂是去年4月才启用。但由于竞争激烈且整体需求随着经济放缓而下滑，铃木汽车近期销售退步，上一营业年度整体销量约为25万辆。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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