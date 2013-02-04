日本个股: 铃木汽车自2008年以来在欧洲一直未能获利--报载

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透法兰克福2月2日 - 日本汽车制造企业铃木汽车 的欧洲业务主管Takanori Suzuki对德国《经济周刊》表示,四年来该公司的欧洲业务一直未能录得获利,并且不知道何时才能停止亏损.
"2008年是我们最后一次录得获利,自那以后一直处于亏损状态.如果亏损持续更长时间,那我真有大麻烦了,"Takanori Suzuki称.
这位铃木汽车高管希望在2016年前将欧洲销量再次提升至30万辆.
根据欧洲汽车行业组织ACEA数据,在欧盟及欧洲自由贸易联盟三个成员国瑞士、冰岛和挪威,铃木汽车去年销量下降13.4%至154,446辆.其市占率下降10个基点,至1.2%.(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。