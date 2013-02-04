日本个股: 铃木汽车自2008年以来在欧洲一直未能获利--报载

路透法兰克福2月2日 - 日本汽车制造企业铃木汽车 的欧洲业务主管Takanori Suzuki对德国《经济周刊》表示,四年来该公司的欧洲业务一直未能录得获利,并且不知道何时才能停止亏损.

"2008年是我们最后一次录得获利,自那以后一直处于亏损状态.如果亏损持续更长时间,那我真有大麻烦了,"Takanori Suzuki称.

这位铃木汽车高管希望在2016年前将欧洲销量再次提升至30万辆.

根据欧洲汽车行业组织ACEA数据,在欧盟及欧洲自由贸易联盟三个成员国瑞士、冰岛和挪威,铃木汽车去年销量下降13.4%至154,446辆.其市占率下降10个基点,至1.2%.(完)