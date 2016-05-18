铃木汽车称日本16款车涉嫌燃油经济性测试方法不合规

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本第四大汽车生产商铃木汽车(7269.T)周三称，有16款目前在日本销售车型，采用了不同于日本官方规定的排放及燃油经济性测试方法，但正确的测试表明，这些数据无需修正。
该公司称，测试方法不当问题可追溯至2010年，约有210万辆车受影响。
该公司发表声明称，这种差异不影响在海外出售的任何铃木品牌汽车。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。