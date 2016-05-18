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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 17:01 BJT

铃木汽车称日本16款车涉嫌燃油经济性测试方法不合规

路透东京5月18日 - 日本第四大汽车生产商铃木汽车(7269.T)周三称，有16款目前在日本销售车型，采用了不同于日本官方规定的排放及燃油经济性测试方法，但正确的测试表明，这些数据无需修正。

该公司称，测试方法不当问题可追溯至2010年，约有210万辆车受影响。

该公司发表声明称，这种差异不影响在海外出售的任何铃木品牌汽车。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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