铃木汽车涉嫌在日本进行不当的燃油经济性测试--共同社

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本国内媒体周三报导，铃木汽车(7269.T)被怀疑在日本使用不当的燃油经济性测试方法。
共同社报导称，铃木会长铃木修将在今日晚些时候向日本国土交通省递交一项报告。共同社报导未指出消息来源。
铃木拒绝就此置评。
在此之前三菱汽车已经被爆出了燃油经济性造假丑闻。(完)
(编译 王洋; 审校)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。