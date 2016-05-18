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国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 12:54 BJT

铃木汽车涉嫌在日本进行不当的燃油经济性测试--共同社

路透东京5月18日 - 日本国内媒体周三报导，铃木汽车(7269.T)被怀疑在日本使用不当的燃油经济性测试方法。

共同社报导称，铃木会长铃木修将在今日晚些时候向日本国土交通省递交一项报告。共同社报导未指出消息来源。

铃木拒绝就此置评。

在此之前三菱汽车已经被爆出了燃油经济性造假丑闻。(完)

(编译 王洋; 审校)

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