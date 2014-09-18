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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:25 BJT

日本个股：铃木汽车将在日本召回453,225辆微型车

路透东京9月18日 - 日本铃木汽车 周四在日本召回453,225辆微型车，以解决空调鼓风机风扇马达的缺陷。该问题迄今导致了三次起火。

据日本国土交通省的一份文件，此次召回涉及2005年8月至2010年3月生产的407,878辆Every微型车和45,347辆马自达Scrum。铃木根据一项原厂委托代工(OEM)协议，为马自达 生产Scrum车型。

这些微型车发动机排量最高为660cc，仅在日本出售。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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