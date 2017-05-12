铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升

路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。

这家日本第四大汽车制造商表示，预计截至2018年3月的财年营业利润在2,400亿日圆(21.1亿美元)，不及汤森路透I/B/E/S调查中21位分析师给出的2,547亿日圆的平均预估。

在截至今年3月的上一财年，铃木汽车营业利润跳升36.5%至2,667亿日圆，好于分析师的预估，这要得益于其在印度和欧洲的销量增长。

该公司表示对于3月底结束的财年支付每股44日圆的股息，之前一个年度则为每股32日圆。其还预计本财年的派息为每股44日圆。

铃木汽车的最新预测基于日圆兑美元平均汇价在110日圆左右、以及日圆兑印度卢比在1.65日圆。周五日圆兑美元报在114左右。

其还预计截至3月的财年，公司在全球的汽车销量增长5.2%至307万辆，在印度市场的销量将比上年度增长8%。(完)