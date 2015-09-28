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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 09:02 BJT

汽车产业：铃木汽车向保时捷出售大众汽车1.5%股权，特别获利3亿美元

路透东京9月26日 - 铃木汽车 表示，已将所持大众汽车(福斯汽车) 1.5%的股权悉数出售给保时捷汽车控股公司 ，并将通过是次交易获得特别获利367亿日圆(3.04亿美元)。

铃木汽车周六称，已出售439.7万股大众汽车普通股股票，并将于9月30日进行转让。

保时捷在官网上表示，通过这次交易，其持有的大众汽车股权将升至52.2%。

铃木汽车已从大众汽车手中回购该公司19.9%的股权，因一家国际仲裁法庭上月裁定大众汽车出售这部分持股。 (完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)

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