汽车产业：铃木汽车向保时捷出售大众汽车1.5%股权，特别获利3亿美元

路透东京9月26日 - 铃木汽车 表示，已将所持大众汽车(福斯汽车) 1.5%的股权悉数出售给保时捷汽车控股公司 ，并将通过是次交易获得特别获利367亿日圆(3.04亿美元)。

铃木汽车周六称，已出售439.7万股大众汽车普通股股票，并将于9月30日进行转让。

保时捷在官网上表示，通过这次交易，其持有的大众汽车股权将升至52.2%。