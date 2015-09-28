汽车产业：铃木汽车向保时捷出售大众汽车1.5%股权，特别获利3亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月26日 - 铃木汽车 表示，已将所持大众汽车(福斯汽车) 1.5%的股权悉数出售给保时捷汽车控股公司 ，并将通过是次交易获得特别获利367亿日圆(3.04亿美元)。
铃木汽车周六称，已出售439.7万股大众汽车普通股股票，并将于9月30日进行转让。
保时捷在官网上表示，通过这次交易，其持有的大众汽车股权将升至52.2%。
铃木汽车已从大众汽车手中回购该公司19.9%的股权，因一家国际仲裁法庭上月裁定大众汽车出售这部分持股。 (完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”