铃木汽车会长将因测试丑闻辞去执行长职务

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月8日 - 铃木汽车(7269.T)周三表示，执行长兼会长铃木修将辞去执行长职务；该公司上月披露其使用了不合规的排放及燃油经济性测试方法。
该公司称，铃木修将留任会长，并称副社长本田治将退职。
这家以销量计的日本第四大汽车企业曾于5月表示，2010年之后的车型使用了不合规的测试方法。该公司递交的是各零部件的室内测试表现数据，而不是车辆滑行测试数据。
日本政府调查人员上周突击搜查了铃木汽车的总部，协助调查该公司燃油经济性测试不合规的行为。
该公司称，铃木修的职位变动以及副社长的退休将从6月29日起生效，尚有待股东年度大会批准。
铃木汽车称，计划采取加强对工程师培训以及强化里程测试系统等改进措施，并称还将鼓励内部检举。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 陈宗奇/孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。