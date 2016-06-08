铃木汽车会长将因测试丑闻辞去执行长职务

路透东京6月8日 - 铃木汽车(7269.T)周三表示，执行长兼会长铃木修将辞去执行长职务；该公司上月披露其使用了不合规的排放及燃油经济性测试方法。

该公司称，铃木修将留任会长，并称副社长本田治将退职。

这家以销量计的日本第四大汽车企业曾于5月表示，2010年之后的车型使用了不合规的测试方法。该公司递交的是各零部件的室内测试表现数据，而不是车辆滑行测试数据。

日本政府调查人员上周突击搜查了铃木汽车的总部，协助调查该公司燃油经济性测试不合规的行为。

该公司称，铃木修的职位变动以及副社长的退休将从6月29日起生效，尚有待股东年度大会批准。

铃木汽车称，计划采取加强对工程师培训以及强化里程测试系统等改进措施，并称还将鼓励内部检举。(完)