铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月14日 - 铃木汽车(7269.T)、东芝(6502.T)和电装(6902.T)周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
这三家企业在联合声明中称，他们将总计投入200亿日圆(1.8374亿美元)建立该公司; 这家公司将于今年成立。
他们称，“三家公司建立的电池组生产合资企业将在印度实现锂电池的稳定供应，目前印度正在推动环保汽车，这将为印度政府提倡的‘印度制造’计划作出贡献。”(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。