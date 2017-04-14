铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业

路透东京4月14日 - 铃木汽车(7269.T)、东芝(6502.T)和电装(6902.T)周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。

这三家企业在联合声明中称，他们将总计投入200亿日圆(1.8374亿美元)建立该公司; 这家公司将于今年成立。

他们称，“三家公司建立的电池组生产合资企业将在印度实现锂电池的稳定供应，目前印度正在推动环保汽车，这将为印度政府提倡的‘印度制造’计划作出贡献。”(完)