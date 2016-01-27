铃木汽车否认与丰田讨论结盟的报道

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月27日 - 铃木汽车(7269.T)周三表示，没有与丰田汽车(7203.T)讨论结盟，否认了媒体的报道。之前日本经济新闻报道称，这两家汽车公司在探讨合作，可能包括交叉持股。
“说我们已与丰田就结盟展开协商的说法不属实，”铃木在声明中称。铃木是日本第四大汽车厂商。
铃木股价周三盘初大涨13%，日经指数.N225则涨2.2%。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。