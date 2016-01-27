版本:
中国
国际财经 | 2016年 1月 27日 星期三 09:47 BJT

铃木汽车否认与丰田讨论结盟的报道

路透东京1月27日 - 铃木汽车(7269.T)周三表示，没有与丰田汽车(7203.T)讨论结盟，否认了媒体的报道。之前日本经济新闻报道称，这两家汽车公司在探讨合作，可能包括交叉持股。

“说我们已与丰田就结盟展开协商的说法不属实，”铃木在声明中称。铃木是日本第四大汽车厂商。

铃木股价周三盘初大涨13%，日经指数.N225则涨2.2%。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐