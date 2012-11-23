独家：瑞典阿特拉斯-科普柯接近收购山东凿岩钎具厂75%的股权

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透香港/斯德哥尔摩11月22日电---在中国的消息人士告诉路透,瑞典空气压缩机和矿业设备制造商阿特拉斯-科普柯(Atlas Copco)(ATCOa.ST)接近达成交易,将从山东三山集团有限公司手中收购山东凿岩钎具厂有限公司75%的股权.
消息人士并未透露购买价格.一位消息人士称,该交易包括收购一家钢铁厂的股权.
"协议预计很快最终敲定,"三山集团一位拒绝置名的人士周四表示.
阿特拉斯-科普柯发言人拒绝就此发表评论.
三山集团的工作人员称,该集团是一家私营企业,年收入约为4-5亿元人民币(6,500-8,000万美元),山东凿岩钎具厂是集团的重要组成部分.
其他数位知悉此事的消息人士也证实,三山集团和阿特拉斯-科普柯正在进行谈判.其中一位消息人士指出,两家公司已经有数年的业务合作关系.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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