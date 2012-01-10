瑞士央行总裁辞职 因妻子涉嫌外汇内幕交易

* 希尔德布兰德请辞瑞士央行总裁,称无法证明不知晓其妻的外汇交易

* 瑞士央行重申将守卫瑞郎汇价上限的决心

* 瑞郎在瑞士央行声明後上涨

* 副总裁乔丹将暂时接任总裁

* 政界要求瑞士央行收紧交易规则

路透伯尔尼1月9日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周一辞职,即刻生效,因称其无法证明不知晓其妻子的一项外汇交易,希望以辞职之举维护瑞士央行的正直声誉.

希尔德布兰德出任该全球最重要的央行总裁之一仅仅两年.该项丑闻於上周爆发,当时Sarasin银行开除了一名雇员,因後者将该项交易的细节透露给了希尔德布兰德的一位政治对手.随後瑞士议会就此事召开了会议.

希尔德布兰德的妻子Kashya曾是一名对冲基金交易员,目前经营着一家艺廊.她在2011年8月15日买进40万瑞郎的美元(41.8万美元),三周後他的丈夫主导瑞士央行实施了限制瑞郎汇价上涨的措施.Kashya此後以较高的汇价抛出了所购的美元.

在四天前的新闻发布会上,希尔德布兰德曾拒绝辞职,称他仅仅是在妻子进行交易的次日才知晓此事的,并否认他本人许可了该项外汇交易.

不过他周一对媒体表示,无法提供不知晓交易的决定性证据并决定辞职,因意识到密集的公共调查正在损害他的声誉.

"我不得不认识到,我不可能提供令人信服的结论性证据来证明,我妻子在8月15日进行该外汇交易时我并不知晓,"希尔德布兰德说.

"事实上,我说话算数.我当时真不知道我妻子那天的交易,"他说.

此前一直要求调查此事并将相关文件交给政府的右翼瑞士人民党(SVP)重要人物Christoph Blocher表示,乐见希尔德布兰德辞职.

"没有哪个欧洲国家的央行总裁能够做出这样的事,"他在一次新闻发布会上说,"在整个欧洲,一个由类似希尔德布兰德这样的人担任总裁的央行,就应该关门."

现年48岁的希尔德布兰德职业生涯堪称跌宕起伏,他於2003年进入瑞士央行,之前曾就职于美国对冲基金Moore Capital,并在2008年因帮助救援瑞银集团(UBS)而赢得赞誉,但在2010年却因试图打压瑞郎汇价而令央行蒙受创纪录的损失而饱受批评.

就在这次交易丑闻曝光前,希尔德布兰德的仕途可谓顺风顺水,因瑞士央行在不采取新的大规模干预行动下成功阻升瑞郎,且议会批准了他力主实施的严格的新银行资本规定.

希尔德布兰德还在11月被任命为金融稳定委员会(FSB)副主席.他周一也辞去该职位.

FSB主席暨加拿大央行总裁卡尼表示,希尔德布兰德的离去是个损失.他与希尔德布兰德同在牛津大学学习过.

卡尼称:"他在应对全球金融危机、制订强化国际金融体系坚韧性和稳定性的重大改革方面发挥了作用."

**像狮子一样勇猛战斗**

希尔德布兰德称,背负如此巨大的压力,可能让他无法就解决"或许是二战以来最具威胁性的经济金融局势"做出艰难决定.

他说道:"迈出这一步我很难过,我热爱这项工作,为了它我像狮子一样战斗过."他还表示,当瑞士媒体不放过自己的一举一动,包括他在哪里吃饭以及妻子的衣着时,他意识到或许是时候离开了.

Kashya在一份声明中,对瑞士民众以及造成丈夫辞职一事表达了歉意.

"我有负于我的丈夫,之前在进行购买美元的交易时,并没有考虑到'利益冲突'这一概念,"她说,"我的丈夫是一个最正直的人,而我的行为可能会导致人们质疑这一点,对此我深感歉意."

英国央行总裁金恩称,他和同事均对希尔德布兰德的辞职感到遗憾.

"众所周知,他绝对是一个廉正的、能力非凡、并且最重要的是,具有勇气的人.这样的人并不多.他的国家会怀念他的."金恩说.

瑞士央行监管委员会表示,央行副总裁乔丹将暂时接替总裁一职.委员会周二将讨论如何填补央行三人委员会的空缺.乔丹在1997年加入瑞士央行.

乔丹强调,他会坚决执行瑞士央行於去年9月6日设定的欧元/瑞郎1.20的汇价下限.

声明发布後,瑞郎小幅上扬,兑欧元上涨0.2%,报1.2132,兑美元则涨0.5%.

"市场能对希尔德布兰德一事与货币政策区分看待.我不认为瑞士的货币政策会受到什麽大的影响,同时我认为他们能够守住汇价底线."ZKB分析师David Marmet.

瑞士政府希望央行能把全部注意力重新放到货币政策上,在声明中称,"瑞士央行(保持)稳定性和公信力,对於经济和国家而言至关重要."

宣布辞职後,希尔德布兰德与瑞士央行理事会主席Hansueli Raggenbass一同到议会经济委员会作证.Raggenbass说,理事会的人事变动会有好处.

右翼瑞士人民党的Blocher说,Raggenbass也必须辞职.

**瑞士央行将仔细审查内部规则**

瑞士央行理事会周六表示,将仔细审查关於委员自身交易的内部规则,并检查这些委员过去三年所做的所有交易.

希尔德布兰德承认,是次丑闻反映出瑞士央行内部监管和行为准则的缺陷.

"现在的焦点应该是坚决消除这些缺陷.这样瑞士央行才能保持信誉.信誉是其最大的资产."他说.

瑞士议会经济委员会主席、基督教民主党人Christoph Darbellay表示,将敦促瑞士央行严格规章制度.

"能够影响汇率的人应保持手脚干净,"他表示.

Darbellay表示,经济委员会亦将调查告密者和SVP违反瑞士银行保密制度的情况.该制度近年来备受全球抨击,因其帮助富裕外国人向税务机关瞒报财产.

"违反银行保密制度并将其用於政治目的,这非常严重." 他指出.

路透获悉,Bank SarasinBSAN.S前员工Reto Tarnutzer被控泄露数据.

Tarnutzer将交易细节透露给了Blocher的律师.周一希尔德布兰德发布声明前,有媒体引述Tarnutzer的话称,他从未想要将私人的银行详细资料公之于众.

"我原本希望求得澄清,并不是发布数据,"他在对瑞士几家日报的信中说.

他说,右翼瑞士人民党将信息公布给媒体的决定"很残忍",并称这桩违反银行保密制度的事件危及到他的未来,"原本可能只是一桩小错,现在却变成了大罪."

据称Tarnutzer曾试图自杀,目前在一精神科诊所接受治疗.该诊所拒绝置评.(完)

--编译 王洋/程琳/洪曦/杜明霞;审校 徐文焰/郑茵/吴云凌/隋芬

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