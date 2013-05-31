瑞士表对华出口下滑 Swatch关注新市场机会

路透瑞士比尔5月29日 - Swatch集团UHR.VX董事会主席Nayla Hayek周三表示，Swatch集团旗下品牌应避免过于依赖亚洲市场，也需要关注其他市场。

亚洲占Swatch集团营业额逾一半，但中国政府打击贪腐及经济走软导致中国高档品需求放缓，影响了多家瑞士手表制造商在华销售。

Nayla Hayek在瑞士比尔的公司年会上表示：“有很多市场值得我们关注，我们不能仅仅依靠亚洲和中国。”

2013年第一季度，瑞士手表对中国大陆出口下滑逾25%。瑞士手表对香港的出口下滑9.1%。香港是瑞士手表最大出口市场，很多中国大陆买家前往香港购表，以避开高昂的关税。

中国政府周一表示，依据自由贸易协定，中国将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%。此举有助于推动瑞士手表商在中国的销售。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。