瑞士表对华出口下滑，Swatch关注新市场机会

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士比尔5月29日 - Swatch集团 董事会主席Nayla Hayek周三表示，Swatch应避免过于依赖亚洲市场，也需要关注其他市场。
亚洲占Swatch营业额逾一半，但中国政府打击贪腐及经济走软导致中国高档品需求放缓，影响了多家瑞士手表制造商在华销售。
Nayla Hayek在瑞士比尔的公司年会上表示：“有很多市场值得我们关注，我们不能仅仅依靠亚洲和中国。”
2013年第一季度，瑞士手表对中国大陆出口下滑逾25%。瑞士手表对香港的出口下滑9.1%。香港是瑞士手表最大出口市场，很多中国大陆买家前往香港购表，以避开高昂的关税。
中国政府周一表示，依据自由贸易协定，中国将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%。此举有助于推动瑞士手表商在中国的销售。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。