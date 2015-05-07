斯沃琪CEO称明年将发布新款电池 可供手表和汽车使用--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世5月6日 - 瑞士手表制造商斯沃琪(Swatch) 执行长海耶克（Nick Hayek）对Handelszeitung周报称，公司计划在2016年发布一款用于智能手表的长寿命电池。

海耶克还称，这款电池也可供汽车使用。

“无论谁向市场引入六个月无需充电、用于智能手表的电池，都有竞争方面的优势，”海耶克在周三发布的采访中称。

“我们正在与研究公司Belenos及电池生产商Renata在该问题上密集合作。明年我们将为该市场带来一款革命性的电池，这款电池不仅能用于手表，也能用于汽车。”