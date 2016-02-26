斯沃琪旗下欧米茄、浪琴和天梭春节在华销售强劲

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士布尔根施托克2月25日 - 斯沃琪集团（Swatch Group） 首席执行官尼克·海耶克（Nick Hayek）周四称，斯沃琪旗下欧米茄、浪琴和天梭腕表在中国农历新年期间销售强劲，但对该集团旗下更高端品牌腕表的需求较为疲弱。

“中国大陆1月的销售看起来不错，这点已被确认，”海耶克在瑞士布尔根施托克度假胜地召开的新闻发布会后对记者表示。

因中国的反腐行动，消费者购买企业礼品时不像之前那么出手阔绰，加上油价低迷损伤了俄罗斯和中东顾客的消费能力，瑞士手表制造商面临困难的贸易环境已有一段时间。

“海耶克有关斯沃琪高端品牌在中国春节表现强劲的言论当然是积极的。我估计欧米茄、浪琴和天梭占了斯沃琪集团营业利润的四分之三，”开普勒盛富（Kepler Cheuvreux）分析师Jon Cox表示。

本月早些时候，全球最大手表制造商--斯沃琪集团报告2015年销售额下滑3%，但称以当地货币计算，今年预计将录得逾5%增长。一些分析师对这个乐观展望表示质疑。

瑞士手表1月出口同比额下滑7.9%，2015年全年同比缩减3.3%。

但海耶克确认了斯沃琪的展望，称有许多乐观的理由。

“当地消费情况良好。以当地货币计算，除香港外，我们在美国、中国、日本、泰国、澳大利亚、法国、意大利、西班牙、波兰甚至俄罗斯录得增长，”他说道。（完）