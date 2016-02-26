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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 26日 星期五 15:00 BJT

斯沃琪旗下欧米茄、浪琴和天梭春节在华销售强劲

斯沃琪集团（Swatch Group）首席执行官尼克·海耶克（Nick Hayek）周四称，斯沃琪旗下欧米茄、浪琴和天梭腕表在中国农历新年期间销售强劲，但对该集团旗下更高端品牌腕表的需求较为疲弱。路透

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