斯沃琪携手交行和银联等推具支付功能的腕表 明年初上市

路透上海10月14日 - 在苹果(AAPL.O)推出具支付及社交等功能的Apple Watch后，传统钟表企业瑞士斯沃琪集团UHR.VX亦在赶可穿戴支付设备的潮流。斯沃琪将联手交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中国银联等周三发布一款具有支付功能的腕表，产品计划明年初上市。