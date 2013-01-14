斯沃琪7.5亿美元收购Harry Winston 完善高端手表产品线

今年前三个月英国消费者支出增速创下逾三年来最低水平--Visa
路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。
路透苏黎世1月14日 - 瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX周一表示,将以7.5亿美元收购珠宝品牌Harry WinstonHW.TO,同时接手其535名员工以及最高不超过2.50亿美元的净债务,从而完善斯沃琪的高端手表产品线.
斯沃琪董事长Nayla Hayek公布声明称,"Harry Winston可以出色地完善本集团高端产品.我们高兴且骄傲地欢迎其加入斯沃琪大家庭--钻石仍是女孩子们最好的朋友."
斯沃琪集团以多彩的塑料斯沃琪手表闻名,同时也拥有宝玑(Breguet)、宝珀(Blancpain)和Jaquet Droz的高端品牌.(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。