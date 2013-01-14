斯沃琪7.5亿美元收购Harry Winston 完善高端手表产品线

路透苏黎世1月14日 - 瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX周一表示,将以7.5亿美元收购珠宝品牌Harry WinstonHW.TO,同时接手其535名员工以及最高不超过2.50亿美元的净债务,从而完善斯沃琪的高端手表产品线.

斯沃琪董事长Nayla Hayek公布声明称,"Harry Winston可以出色地完善本集团高端产品.我们高兴且骄傲地欢迎其加入斯沃琪大家庭--钻石仍是女孩子们最好的朋友."

斯沃琪集团以多彩的塑料斯沃琪手表闻名,同时也拥有宝玑(Breguet)、宝珀(Blancpain)和Jaquet Droz的高端品牌.(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)

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