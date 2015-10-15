斯沃琪携手交行和银联等推具支付功能的腕表 明年初上市

在苹果推出具支付及社交等功能的Apple Watch后，传统钟表企业瑞士斯沃琪集团亦在赶可穿戴支付设备的潮流。斯沃琪将联手交通银行和中国银联等发布一款具有支付功能的腕表，产品计划明年初上市。该腕表也是一张交通银行的借记卡，可以通过非接方式实现消费、取现、电子现金充值等功能。路透