斯沃琪CEO预计下半年中国高端手表需求将回升

路透苏黎世7月23日 - 瑞士斯沃琪集团首席执行官Nick Hayek周二对路透表示，该集团旗下的高端品牌欧米茄、宝玑和宝珀重新恢复增长，今年下半年在中国市场将能够实现销量增长。

Hayek在接受路透电话采访时表示：“欧米茄在中国强势回归，虽然销量没有实现两位数增加，但再次恢复了温和增长；我们预计我们的高端品牌和欧米茄在今年下半年会实现个位数增长。”

Hayek表示，如果美元略升值，且斯沃琪集团有足够的存货满足市场对Harry Winston品牌珠宝的需求，该集团今年销售总额或将达到90亿瑞郎。Harry Winston是斯沃琪集团刚刚收购的品牌。

Hayek还表示，他预计集团的营业利润率下半年将回升到24-25%，高于上半年的22.7%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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