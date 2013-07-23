斯沃琪CEO预计下半年中国高端手表需求将回升

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透苏黎世7月23日 - 瑞士斯沃琪集团首席执行官Nick Hayek周二对路透表示，该集团旗下的高端品牌欧米茄、宝玑和宝珀重新恢复增长，今年下半年在中国市场将能够实现销量增长。
Hayek在接受路透电话采访时表示：“欧米茄在中国强势回归，虽然销量没有实现两位数增加，但再次恢复了温和增长；我们预计我们的高端品牌和欧米茄在今年下半年会实现个位数增长。”
Hayek表示，如果美元略升值，且斯沃琪集团有足够的存货满足市场对Harry Winston品牌珠宝的需求，该集团今年销售总额或将达到90亿瑞郎。Harry Winston是斯沃琪集团刚刚收购的品牌。
Hayek还表示，他预计集团的营业利润率下半年将回升到24-25%，高于上半年的22.7%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。