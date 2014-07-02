瑞典科技企业推出无接触式自拍应用

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩6月30日 - 自拍控们有福了。瑞典科技企业Crunchfish推出了一款苹果设备应用，用户无需触摸屏幕即可实现自拍。

该公司称，这款名为GoCam的应用采用无接触式技术，是自拍的利器，用户可以在一定距离内使用手势触发照片或视频的拍摄。

该公司称，最远的有效距离可达3米。

Crunchfish总部位于瑞典马尔默。该公司称这款应用免费，首先将在瑞典和澳大利亚上线。

尽管微软 的Kinect产品等让姿势识别更加流行，该技术仍不是电脑或移动设备的主流。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌