瑞典科技企业推出无接触式自拍应用

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩6月30日 - 自拍控们有福了。瑞典科技企业Crunchfish推出了一款苹果设备应用，用户无需触摸屏幕即可实现自拍。
该公司称，这款名为GoCam的应用采用无接触式技术，是自拍的利器，用户可以在一定距离内使用手势触发照片或视频的拍摄。
该公司称，最远的有效距离可达3米。
Crunchfish总部位于瑞典马尔默。该公司称这款应用免费，首先将在瑞典和澳大利亚上线。
尽管微软 的Kinect产品等让姿势识别更加流行，该技术仍不是电脑或移动设备的主流。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。