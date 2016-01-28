瑞典可能驱逐最多8万名2015年申请避难者--报导

路透斯德哥尔摩1月28日 - 瑞典内政部长安德斯·于耶曼(Anders Ygeman)周四接受瑞典《工业日报》(Dagens Industri)采访时表示，瑞典准备驱逐最多8万名2015年申请避难的人。

于耶曼预计约6-8万申请避难者会被驱逐出境，这些人将自行离开或被强制离境。去年有16.3万人向瑞典申请避难。

报导指出，政府担忧很多被驱逐者会躲起来，警方正在加大力度寻找和驱逐这些人。

“我们面临重大挑战。我们需要为此投入更多资源，各部门之间必须更好地合作，”报导援引于耶曼称。

瑞典首相洛夫文（Stefan Lofven）本周承诺向警方提供更多资源，从而应对因难民问题而增加的工作量。

瑞典去年底放弃向移民者敞开大门的政策，引入了边境管制和身份检查，以遏制避难申请者入境。（完）