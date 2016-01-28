瑞典可能驱逐最多8万名2015年申请避难者--报导

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透斯德哥尔摩1月28日 - 瑞典内政部长安德斯·于耶曼(Anders Ygeman)周四接受瑞典《工业日报》(Dagens Industri)采访时表示，瑞典准备驱逐最多8万名2015年申请避难的人。
于耶曼预计约6-8万申请避难者会被驱逐出境，这些人将自行离开或被强制离境。去年有16.3万人向瑞典申请避难。
报导指出，政府担忧很多被驱逐者会躲起来，警方正在加大力度寻找和驱逐这些人。
“我们面临重大挑战。我们需要为此投入更多资源，各部门之间必须更好地合作，”报导援引于耶曼称。
瑞典首相洛夫文（Stefan Lofven）本周承诺向警方提供更多资源，从而应对因难民问题而增加的工作量。
瑞典去年底放弃向移民者敞开大门的政策，引入了边境管制和身份检查，以遏制避难申请者入境。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。