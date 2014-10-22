瑞典在波罗的海搜索俄罗斯潜艇，凸显对俄担忧

(本文由路透中文网编译)

路透斯德哥尔摩10月20日 - 这起事件包含冷战惊悚片的全部元素：隐形战舰和直升机紧急部署，在斯德哥尔摩群岛搜寻一艘外国潜艇。

无论是疑神疑鬼或是秘密海军行动造成的，瑞典过去三天的军事动员 为冷战后规模最大，凸显其对俄罗斯总统普京在波罗的海地区意图的日益担忧。

在一个多月的时间里，报道称一名爱沙尼亚情报官员被俄罗斯军方绑架，芬兰抱怨俄罗斯干扰其考察船，俄罗斯战斗机进入瑞典领空后瑞典提出官方抗议。

俄罗斯否认潜艇在瑞典水域出现机械故障，但紧张的各国政府担忧波罗的海可能成为乌克兰之后的下一个爆发点。

“这可能改变整个波罗的海地区的安全局势，”拉脱维亚外长Edgars Rinkevics在推文中写道。官员们称在靠近其国家海域的地方，俄罗斯潜艇和舰船出现的次数明显增加。

波罗的海上的搜索行动从周五开始，地点距斯德哥尔摩不足50公里。（完）