瑞典总理称若在周三预算案表决中落败 将辞职下台--报载

路透斯德哥尔摩12月2日 - 根据瑞典日报Dagens Nyheter周二报导引述，瑞典总理略夫文(Stefan Lofven)称，如果反对党在反移民的民主党支持下，赢得了周三的预算案表决，那么他本人将辞去总理职务。

“如果那份预算案得到通过，我根本不可能继续留下来领导政府。那是绝不可能的事。”报导引述略夫文的言论称。略夫文隶属社会民主党，社民党今年9月赢得大选。

如果瑞典民主党支持中右翼反对党联盟的预算方案，那么即便执政的社会民主党和绿党取得左翼党派的支持，也无法在议会获得足够票数让他们的首份预算案得到通过。

瑞典民主党将在今日晚些时候宣布是否支持反对党联盟提出的预算案。若民主党决定支持反对党联盟，在最糟的情况下，可能导致现任政府下台，促成举行新的大选。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。