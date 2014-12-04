瑞典新政府预算案未获议会通过 50年来将首次提前大选

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透斯德哥尔摩12月3日 - 瑞典将在明年3月提前大选，这是该国逾半个世纪以来首次出现这样的情况，之前由于一个极右翼政党的阻挠，中左翼少数党政府的第一份预算案未能在议会获得通过。
去年9月选举局势混乱，让反对移民政策的瑞典民主党(Sweden Democrats)成为权力平衡的关键砝码，随后组建的以总理略夫文(Stefan Lofven)为首的社会民主党及绿党(Social Democrat-Green)联合政府被普遍认为是几十年来瑞典最弱的一届政府。
市场对这场政治风暴从容对待。瑞典克朗当日走强，斯德哥尔摩股市大盘指数.OMXSPI收高约1%。
分析师警告称，鉴于各方仍然都不愿意彼此合作，新的选举未必能产生一个稳定的多数党政府。
“很难说谁将会由此变成赢家或输家，”哥德堡大学政治学教授Ulf Bjereld说。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。