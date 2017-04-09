瑞典首都卡车袭击事件主嫌疑人被扣 为一名乌兹别克男子

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透斯德哥尔摩4月8日 - 警方周六称，一名39岁的乌兹别克男子被扣押，涉嫌驾驶一辆抢劫而来的啤酒运送卡车，驶入斯德哥尔摩市中心冲撞人群，造成四人死亡，15人受伤，该事件疑似恐怖袭击。
该男子涉嫌周五驾驶卡车在一繁华购物街压向行人，并撞入一商场。瑞典情报机构此前认为该男子与极端组织没有明确联系。
瑞典国家警察部门负责人Dan Eliasson周六在记者会上说，该男子周五晚间因恐怖主义指控被羁押，嫌疑人似乎是单独行动，但“我们仍不能排除更多人参与的可能，”他说。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)