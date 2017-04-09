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时事要闻 | 2017年 4月 9日 星期日 15:44 BJT

瑞典首都卡车袭击事件主嫌疑人被扣 为一名乌兹别克男子

路透斯德哥尔摩4月8日 - 警方周六称，一名39岁的乌兹别克男子被扣押，涉嫌驾驶一辆抢劫而来的啤酒运送卡车，驶入斯德哥尔摩市中心冲撞人群，造成四人死亡，15人受伤，该事件疑似恐怖袭击。

该男子涉嫌周五驾驶卡车在一繁华购物街压向行人，并撞入一商场。瑞典情报机构此前认为该男子与极端组织没有明确联系。

瑞典国家警察部门负责人Dan Eliasson周六在记者会上说，该男子周五晚间因恐怖主义指控被羁押，嫌疑人似乎是单独行动，但“我们仍不能排除更多人参与的可能，”他说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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