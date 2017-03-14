版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 17:51 BJT

瑞典央行：克朗不应升值太快，否则通胀率无法稳定在2%左右--总裁

路透斯德哥尔摩3月14日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，瑞典克朗不应升值太快，否则通胀率无法稳定在央行2%的目标水准附近。

“如果让通胀保持在2%附近水平，短期内克朗不能升值太快，这一点很重要，”他在国会进行例行证词陈述时称。

2月基础通胀率达2.0%，为2010年12月以来首次达到瑞典央行目标。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐