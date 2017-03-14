瑞典央行：克朗不应升值太快，否则通胀率无法稳定在2%左右--总裁

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透斯德哥尔摩3月14日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，瑞典克朗不应升值太快，否则通胀率无法稳定在央行2%的目标水准附近。
“如果让通胀保持在2%附近水平，短期内克朗不能升值太快，这一点很重要，”他在国会进行例行证词陈述时称。
2月基础通胀率达2.0%，为2010年12月以来首次达到瑞典央行目标。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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