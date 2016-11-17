瑞典央行：副总裁Skingsley称，可能推出电子货币

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透斯德哥尔摩11月16日 - 瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley周三表示，央行可能推出电子货币，成为第一个创立自己的虚拟货币的主要央行，因现金的使用下降。
瑞典现金流通额与国内生产总值(GDP)之比已经从1950年的近10%降至1.5%左右。瑞典从300多年前开始使用纸钞。
银行网点不断减少现金处理业务，自动柜员机在该国大部分地区也很少见。一些商店已经完全停止接受现金支付。
“瑞典在这方面走在前沿，没有其他国家可供借鉴，因为没有哪一个国家像瑞典一样，如此迅速地走向停止使用纸币和硬币，”Skingsley说。
“有很多人出于各种各样的原因，不能、不愿意或无法使用商业银行的支付方法，”她对记者说。
Skingsley表示，瑞典央行需要考虑一系列问题，包括技术、法律、实际操作、安全问题，可能在两年内就电子货币做出决定。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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