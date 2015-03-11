瑞典央行：确认通胀持续处于高位前，将继续实行扩张性政策--副总裁

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
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路透斯德哥尔摩3月11日 - 瑞典央行副总裁Martin Floden周三表示，瑞典基础通胀已经触底，并且正在上升。
“这是我们实行扩张性货币政策的结果，”Floden在一个小组讨论中说，他并称“在我们确信通胀在一段持续的时间内处于高位之前”，将继续采取扩张性政策。
周三出炉的数据显示，瑞典2月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。
瑞典央行2月会议下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。 (完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。