瑞典央行：确认通胀持续处于高位前，将继续实行扩张性政策--副总裁

路透斯德哥尔摩3月11日 - 瑞典央行副总裁Martin Floden周三表示，瑞典基础通胀已经触底，并且正在上升。

“这是我们实行扩张性货币政策的结果，”Floden在一个小组讨论中说，他并称“在我们确信通胀在一段持续的时间内处于高位之前”，将继续采取扩张性政策。

周三出炉的数据显示，瑞典2月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。

瑞典央行2月会议下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。 (完)