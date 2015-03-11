版本:
中国
债券 | 2015年 3月 12日 星期四 07:46 BJT

瑞典央行：确认通胀持续处于高位前，将继续实行扩张性政策--副总裁

路透斯德哥尔摩3月11日 - 瑞典央行副总裁Martin Floden周三表示，瑞典基础通胀已经触底，并且正在上升。

“这是我们实行扩张性货币政策的结果，”Floden在一个小组讨论中说，他并称“在我们确信通胀在一段持续的时间内处于高位之前”，将继续采取扩张性政策。

周三出炉的数据显示，瑞典2月消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。

瑞典央行2月会议下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐