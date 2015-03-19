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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 11:06 BJT

瑞典央行：为了推升通胀率，不排除采取任何措施--总裁英韦斯

路透斯德哥尔摩3月18日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周四表示，央行准备采取更多措施，使通胀率朝2%的目标水平靠近。

英韦斯说，瑞典央行准备好进一步下调回购利率，扩大公债购买计划，引入针对企业的贷款，或者干预汇市。

“目前我不想排除任何措施，”英韦斯在记者会上表示。“我们想确保通胀率上升，在合理的一段时间内达到目标水平。”

此前，瑞典央行周三将指标利率下调0.15个百分点至负0.25%，并扩大其资产购买计划，以抗击通缩的威胁，这令市场突感意外，因该行动发生在常规的货币政策会议时间表以外。

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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