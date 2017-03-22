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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 16:46 BJT

瑞典央行：超宽松货币政策已经起到预期效果

路透斯德哥尔摩3月22日 - 瑞典央行周三表示，该央行实施的负利率和大规模购债计划已经发挥作用。

“扩张性货币政策起到了预期效果：通胀上涨至更接近目标的水准，长期通胀预期回到2%左右，而且瑞典经济发展良好，”瑞典央行称。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
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