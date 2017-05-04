瑞典央行：在欧洲央行之前结束宽松政策会有风险--副总裁

《全球重要经济事件一览表》--6月21日-6月28日
都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。
路透斯德哥尔摩5月4日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周四表示，远远早于欧洲央行(ECB)结束当前的扩张性政策将会有风险。
扬松说，如果金融市场认为瑞典央行已经结束了宽松政策，那么瑞典克朗可能急剧走强，尤其是在ECB料将把量化宽松计划至少执行到年底的情况下。
“如果我们比ECB早一年改变政策路径，将会有风险，”他在演讲中称。(完) (编译 李春喜 审校 汪红英)
都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。