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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 17:15 BJT

瑞典央行：在欧洲央行之前结束宽松政策会有风险--副总裁

路透斯德哥尔摩5月4日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周四表示，远远早于欧洲央行(ECB)结束当前的扩张性政策将会有风险。

扬松说，如果金融市场认为瑞典央行已经结束了宽松政策，那么瑞典克朗可能急剧走强，尤其是在ECB料将把量化宽松计划至少执行到年底的情况下。

“如果我们比ECB早一年改变政策路径，将会有风险，”他在演讲中称。(完) (编译 李春喜 审校 汪红英)
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