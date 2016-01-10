瑞典央行：考虑采取汇市干预手段，藉以提高通胀

路透斯德哥尔摩1月8日 - 瑞典央行接近采取15年来首次汇市干预举措，因亟需推升通胀，但批评人士称，打压克朗贬值可能徒劳无功。

瑞典央行尽管降息至创纪录的负利率，但仍苦于应对货币升值，因国内经济繁荣增长，全球其他多数国家货币政策宽松。

随着应对通缩的货币政策在减少，瑞典央行委员会本周稍早授予央行总裁直接干预汇市的权力。周五公布的上月会议记录显示，一些决策者认为干预是正确之举。

12月中旬的会议纪录显示，“多名委员...指出，若汇率升值速度过快，可能有必要实施汇率干预。”

“政策工具选项所剩无多，”北欧联合银行(Nordea)分析师Torbjorn Isaksson称。

这让他们寄望于干预汇市，让货币贬值以推升进口商品和服务价格，来推动通胀升向瑞典央行目标。分析师认为，瑞典央行可能在瑞典克朗兑欧元 在9.00至9.15时卖出克朗，周五时报9.26。

很多人认为，如果瑞典央行诉诸干预汇市，也难打败市场。“我们认为克朗被低估，瑞典央行也这么认为，所以他们是在对抗地心引力，”Nordea的Isaksson称。

瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)对于委员会授予央行总裁直接干预权力的决定有所保留，凸显出其内部看法分歧。