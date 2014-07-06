瑞典政府下调今明两年增长预估

路透瑞典维斯比7月4日 - 瑞典政府周五下调了今明两年的经济增长预估，因海外出口市场增长放缓，抑制了该国经济的增长。

财政部长柏格表示，金融危机后全球经济的复苏慢于预期，几乎未给予瑞典经济促进。

“经济复苏更加疲软，仍然存在下行的风险。虽然瑞典的状况很强劲，但我们需要实施更多的结构性改革，”柏格在记者会上表示。

瑞典政府预计今年国内生产总值(GDP)增长2.5%，2015年增长3.1%；今年4月时的预测是分别增长2.7%和3.3%。

此前瑞典央行意外大幅降息50个基点，使利率仅仅稍高于零，意在恢复消费者物价增长。该国的消费者物价在通缩的边缘徘徊。

“我们没有看到这类复苏中常见的、由生产力和投资推动的增长，”柏格在哥特兰岛举办的一次经济研讨会上称。“这打击了瑞典的出口。”

他还表示，央行周四的降息应会通过压低克朗汇率而刺激经济，而不会使家庭背负更多债务。近20年来，瑞典的银行贷款和房价一路飙升。

政府预测，今年包括地方政府和养老金系统在内的公共财政赤字与GDP之比料为1.9%，明年将降至0.7%。

4月时的预测分别为1.6%和0.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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