版本:
中国
货币新闻 | 2016年 9月 22日 星期四 04:50 BJT

标题新闻：爱立信计划关闭在瑞典的最后一家生产厂，裁员约三千人－瑞典日报(SvD)

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐