瑞典和芬兰考虑放弃中立并加入北约

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩/赫尔辛基4月1日 - 去年俄罗斯战斗机模拟轰炸瑞典时，瑞典的防空系统猝不及防。事情发生在半夜，瑞典战斗机没有应战。反倒是北约部署在立陶宛的丹麦战斗机对俄罗斯飞机进行了跟踪。
克里米亚并入俄罗斯以后，有关瑞典自卫能力的讨论升温。和邻国芬兰一样，瑞典也在考虑是否应寻求加入北约，放弃长达两个世纪的中立。
瑞典已讨论了国防政策的改变。芬兰政府亦在谈论就加入北约进行“公开辩论”。
谈论加入北约凸显担忧情绪，并引发增加国防合作和支出的呼吁。但加入北约看起来仍是遥远的事情，因为两国的选民都怀疑加入北约的益处，并担心承担新的国际责任要付出的代价。
两国处理与俄罗斯关系的方式各不相同。拿破仑时期俄罗斯将芬兰从瑞典手中抢走，引发瑞典放弃战争和武器公约。芬兰在冷战期间与西方国家保持密切的经济和政治往来，同时避免与俄罗斯发生冲突。
芬兰与瑞典都是1995年才加入欧盟的。
尽管两国都对北约存有疑问，但俄罗斯进兵克里米亚加剧了他们的担忧。
两国可能都会增加国防支出，并建立更加密切的军事合作关系。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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