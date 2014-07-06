瑞典经济：政府下调今明两年增长预估，因全球复苏慢于预期

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透瑞典维斯比7月4日 - 瑞典政府周五下调了今明两年的经济增长预估，因海外出口市场增长放缓，抑制了该国经济的增长。
财政部长柏格表示，金融危机后全球经济的复苏慢于预期，几乎未给予瑞典经济促进。
“经济复苏更加疲软，仍然存在下行的风险。虽然瑞典的状况很强劲，但我们需要实施更多的结构性改革，”柏格在记者会上表示。
瑞典政府预计今年国内生产总值(GDP)增长2.5%，2015年增长3.1%；今年4月时的预测是分别增长2.7%和3.3%。
此前瑞典央行意外大幅降息50个基点，使利率仅仅稍高于零，意在恢复消费者物价增长。该国的消费者物价在通缩的边缘徘徊。
“我们没有看到这类复苏中常见的、由生产力和投资推动的增长，”柏格在哥特兰岛举办的一次经济研讨会上称。“这打击了瑞典的出口。”
他还表示，央行周四的降息应会通过压低克朗汇率而刺激经济，而不会使家庭背负更多债务。近20年来，瑞典的银行贷款和房价一路飙升。
政府预测，今年包括地方政府和养老金系统在内的公共财政赤字与GDP之比料为1.9%，明年将降至0.7%。
4月时的预测分别为1.6%和0.3%。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。