瑞典经济：政府智库NIER下调今明两年经济增长预估

路透斯德哥尔摩6月17日 - 瑞典国家经济研究院(National Institute of Economic Research，NIER)周三发布新预估称，瑞典经济增速料低于此前预估。

NIER表示，预计2015年和2016年瑞典经济将分别增长2.8%和3.2%，此前预估分别为增长3.1%和3.3%。

NIER预计今年消费者物价将上涨0.1%，2016年上涨1.2%。此前在3月发布的预估分别为上涨0.2%和1.1%。

瑞典央行已经降息至负0.25%，并启动购债计划，以促使通胀率达到2%的目标。(完)