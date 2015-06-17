瑞典经济：政府智库NIER下调今明两年经济增长预估

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透斯德哥尔摩6月17日 - 瑞典国家经济研究院(National Institute of Economic Research，NIER)周三发布新预估称，瑞典经济增速料低于此前预估。
NIER表示，预计2015年和2016年瑞典经济将分别增长2.8%和3.2%，此前预估分别为增长3.1%和3.3%。
NIER预计今年消费者物价将上涨0.1%，2016年上涨1.2%。此前在3月发布的预估分别为上涨0.2%和1.1%。
瑞典央行已经降息至负0.25%，并启动购债计划，以促使通胀率达到2%的目标。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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