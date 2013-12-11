诺奖颁奖仪式多位重量级嘉宾缺席

路透斯德哥尔摩12月10日（记者Sven Nordenstam） -诺贝尔奖颁奖仪式周二在瑞典举行，瑞典王室成员、诺贝尔奖得主及各界人士出席。但由于诸多重量级人物赴南非参加曼德拉的追悼会，本次颁奖仪式出席嘉宾名单略显平淡。

1,300多名嘉宾出席了在斯德哥尔摩市政厅举行的颁奖仪式，包括物理学奖得主、英国的彼得·希格斯（PeterHiggs）和比利时的弗朗西斯·恩格勒特(Francois Englert)等诺奖得主在晚宴上发表了演讲。

瑞典各家报纸聚焦晚宴的座次安排。瑞典首相赖因费尔特（FredrikReinfeldt）以及维多利亚公主取消出席颁奖仪式，飞往南非参加曼德拉追悼会，导致颁奖仪式的座次在匆忙中重新安排。

文学奖得主、加拿大女作家爱丽丝·门罗（Alice Munro）因病未能出席颁奖仪式。

瑞典公主玛德琳（Princess Madeleine）因怀孕亦未能出席。

在邻国挪威举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式也因曼德拉追悼会而少了许多星光。

编译：王琛 发稿：王凤昌

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